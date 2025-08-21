Раскрыта тайна загадочной полосы у Южного массива Луны

Более чем через полвека после последней пилотируемой миссии на Луну программа «Аполлон» продолжает приносить новые открытия.

© Телеканал «Наука»

Лунные образцы, собранные «Аполлоном-17» в районе Светлой Мантии — яркой полосы у подножья горы Южный массив, — помогли ученым прояснить ее происхождение. Считается, что она возникла в результате древнего оползня, однако точная причина до сих пор не установлена. Среди возможных факторов рассматриваются удары астероидов, обломки с близлежащей горы и сейсмическая активность.

Впервые спустя 50 лет учеными из Музея естественной истории (США) был вскрыт и изучен керн, пробуренный в Светлой Мантии. С помощью микрокомпьютерной томографии удалось провести трехмерный анализ обломков, отколовшихся от склона Южного массива во время оползня. Ученые установили, что именно они раскалывались и «смазывали» движение оползня, делая его похожим на поток жидкости.

© NASA/GSFC/Arizona State University

Эти данные сравнили с компьютерными моделями, ранее имитировавшими динамику оползня, что подтвердило достоверность симуляций. Хотя происхождение Светлой Мантии остается предметом дискуссий, одна из гипотез связывает ее образование с ударом астероида, сформировавшего кратер Тихо. Выброшенные при этом обломки могли достичь Южного массива и вызвать оползень.

Миссия «Аполлон-17», стартовавшая в 1972 году, стала последней в программе. Она установила рекорды по времени пребывания на орбите Луны и впервые доставила на ее поверхность ученого — геолога Харрисона Шмитта. В ходе экспедиции было собрано 110,5 кг лунного материала, больше, чем в других миссиях. Часть образцов оставили «на будущее» — именно они сегодня исследуются с помощью современных технологий.

По словам Джулии Магнарини, уроки «Аполлона» напрямую влияют на научные планы программы «Артемида». Они помогают разрабатывать новые методы хранения и вскрытия образцов и готовят основу для будущих исследований Луны. Результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.