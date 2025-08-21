В пустыне нашли крест с редким образом Голгофы и распятием Христа

Департамент культуры и туризма Абу-Даби сообщил об уникальной находке на острове Сир-Бани-Яс. Во время раскопок археологи обнаружили древний крест с необычным изображением распятия Христа.

Возраст артефакта превышает 1400 лет. Его находка стала важным свидетельством того, что христианские общины в древности существовали на куда большей территории, чем считалось ранее. Крест был отлит в форме таблички длиной 27 см и шириной 17 см. На нем изображена ступенчатая пирамида, символизирующая Голгофу, из основания которой тянутся листья - редкий элемент раннехристианской иконографии.

На обратной стороне сохранился отпечаток пальца мастера, изготовившего артефакт. Исследователи считают, что крест использовался монахами в обрядах в VII-VIII веках. По технике исполнения он напоминает аналогичные предметы, найденные в Ираке и Кувейте, что указывает на широкое распространение христианских традиций в регионе.

Эксперты называют находку одним из важнейших археологических открытий последних лет, поскольку она проливает свет на малоизвестную страницу истории раннего христианства в Аравийском заливе.