Почему карты памяти не так надежны, как внешние диски?

У карт памяти много преимуществ. Они маленькие, портативные и поддерживаются огромным множеством устройств, что делает их весьма удобными. Но доверять им в качестве надежного, защищенного накопителя не стоит — по крайней мере, без запасного плана. Портал makeuseof.com рассказал, почему.

© Unsplash

Физическая хрупкость

Карты памяти рекламируют как универсальные, портативные накопители данных; некоторые производители даже утверждают, что их карты водонепроницаемы, устойчивы к шоку и рентгеновскому излучению. И да, эти вещи полезны, если вы вдруг уроните карточку в лужу, но в повседневной жизни они не исправляют критический недостаток. Любая карта памяти — это маленький, тонкий кусочек пластика. Он может сломаться пополам при извлечении из устройства, выскользнуть из пальцев и разбиться о твердый пол, или потеряться.

Даже если вы осторожны, маленькие контакты на задней панели карты могут поцарапаться или износиться со временем, что приведет к ошибкам чтения. Они также неожиданно легко сгибаются, если хранить их не в специальном защитном кейсе. И хотя некоторые карты действительно способны пережить путешествие в стиральную машинку, другие моментально выходят из строя.

Проблемы совместимости и подделки

Рынок карт памяти немного похож на Дикий Запад. По незнанию можно подумать, что покупка товара от крупного бренда гарантирует качество, но нет. Поддельные карты памяти повсюду, особенно если брать их в онлайн-магазинах. Они часто получают этикетки, обещающие гигантские объемы памяти, но в реальности, конечно, свободного места гораздо меньше. Стоит пользователю превысить лимит, как карта просто начнет перезаписывать существующие данные — наверное, не нужно пояснять, что это плохо.

Но даже если карта не поддельная, всегда можно столкнуться с проблемами совместимости. Некоторые старые камеры и прочие устройства не справляются с новыми, вместительными SDXC-картами, и это приводит к ошибкам записи или чтения. Другие — форматируют карту таким образом, что она лишь частично совместима с другой электроникой, поэтому перемещение карты между разными устройствами представляет риск. Иногда вообще трудно понять, в чем именно проблема: в карте, читающем устройстве, кабеле или самой камере.

Тихие поломки

У жесткого диска есть ряд симптомов, по которым можно заметить приближающуюся фатальную поломку. Странные шумы, пониженная производительность, зловещий щелкающий звук. А вот карты памяти, в отличие от других накопителей, обычно ломаются в полной тишине. Они просто сидят внутри устройства и не показывают никаких признаков беды… Пока файлы на накопителе медленно портятся. От этого могут пострадать лишь некоторые данные, но вы не узнаете, какие, пока не подключите карту к ПК.