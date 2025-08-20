Samsung исправила ошибку «фиолетовой луны» в Galaxy S25 Ultra

Компания Samsung оперативно отреагировала на необычную проблему, затрагивающую снимки Луны, сделанные с помощью функции Space Zoom на смартфоне Galaxy S25 Ultra. Ранее некоторые пользователи заметили, что изображения, полученные в бета-версии One UI 8 Beta 4, придавали поверхности Луны странный фиолетовый оттенок. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Ошибка проявилась в конце июля с выходом One UI 8 Beta 4, окрашивая фотографии Луны в пурпурный цвет на всех уровнях увеличения — от 10x до фирменного 100-кратного Space Zoom. Как выяснилось, проблема была связана с ошибкой обработки в алгоритмах зума Samsung.

После появления жалоб на форумах сообщества Samsung модератор подтвердил наличие бага и пообещал исправление. Теперь это исправление реализовано в One UI 8 Beta 5 (прошивка с номером сборки ZYH6), которая, как сообщается, уже распространяется в таких регионах, как Индия, Германия, Великобритания и США.

Обновление, размером около 1,78 ГБ, не только восстанавливает естественные цвета лунных фотографий, но также включает патч безопасности за август 2025 года, улучшения стабильности работы девяти системных функций и исправления таких проблем, как отключения точки доступа Wi-Fi и сбои Air Command для S Pen.

Фотография Луны была ключевой особенностью линейки Galaxy S Ultra с самого начала, что сделало ошибку «фиолетовой Луны» более чем просто курьезом. Быстрая реакция Samsung демонстрирует, что компания внимательно прислушивается к отзывам бета-тестеров.