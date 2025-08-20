На Западе подозревают Россию в «играх с погодой»

Портал «ИноСМИ» обратил внимание на статью чешского издания Seznam zprávy, назвавшего погоду возможным «новым фронтом гибридной войны». «ИноСМИ» отмечает, что авторы статьи представили россиян в роли будущих «диверсантов, играющих с погодой».

В материале подчеркивается, что основы геоинженерии или климатической инженерии уже заложены современной наукой. Речь идет о технологиях, позволяющих вмешиваться в климат Земли.

В качестве одного из способов ведения гибридной войны через погоду Seznam zprávy называет управление солнечной радиацией. По версии издания, заинтересованная сторона может заняться распылением аэрозолей в стратосфере.

В статье отмечается, что флотилия специальных самолетов может систематически распылять микроскопические частицы на высоте около 20 километров. Эти частицы образовали бы в стратосфере тонкую пленку, которая отражала бы от одного до двух процентов солнечного излучения. В результате температура могла бы заметно снизиться и это привело бы к непредсказуемым последствиям, подчеркивает издание.

«Ученые предупреждают, что искусственное охлаждение может резко изменить распределение осадков по всей планете. И если одна область сможет наслаждаться комфортным климатом, то другая может подвергнуться катастрофической засухе», - отмечается в материале.

Авторы чешского издания добавили, что убедительно доказать, что экстремальную жару, засуху или наводнения намеренно устроила какая-то страна, было бы очень непросто. Авторы назвали отсутствие условий для убедительных доказательств «принципом российских гибридных операций».