Детский мессенджер может появиться в России

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать в России специальный детский мессенджер с функцией родительского контроля. Об этом сообщает Russia Today.

В распоряжении RT оказалась копия обращения Ветрова к министру развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Ветров заявил, что создание детского мессенджера стало бы «логичным шагом по направлению защиты цифрового суверенитета».

По задумке Ветрова, такой мессенджер можно оснастить функциями родительского контроля и определения геопозиции. Он также предложил добавить в приложение функцию ограничения нежелательных контактов.

Ранее эксперт по информационной безопасности InfoWatch Денис Денисов порекомендовал родителям контролировать настройки приватности в приложениях, которые используют их дети. По его мнению, в первую очередь родителям следует ограничить круг людей, которые могут писать детям в соцсетях, их друзьями.

Также стоит ограничить публикацию фотографий и добавление ребенка в группы. По словам эксперта, детей часто добавляют в группы и каналы, где им потом пишут мошенники.