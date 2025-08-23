Что такое виртуальный объемный звук и почему он уступает реальному?

Каждый, кто когда-нибудь пользовался современными наушниками или саундбарами, наверняка хоть раз встречался с «виртуальным объемным звуком» — фишкой, которая обещает качество полноценной стереосистемы без десятка динамиков. Портал howtogeek.com рассказал, правда ли она работает и почему она уступает реальному звуку.

© Unsplash

На бумаге виртуальный объемный звук выглядит идеальным решением. Можно взять пару стереодинамиков или тонкий саундбар, после чего, с помощью волшебства программного обеспечения, получить иллюзию полноценной системы 5.1 или даже 7.1. Настоящие комплексы объемного звука — сложные и дорогие устройства, занимающие много свободного места, поэтому их имитация была бы выгодной многим людям.

Но, конечно, в реальности все не так просто. Хотя производители рекламируют виртуальный объемный звук как магическую технологию, на самом деле она построена на психоакустике. По сути, иллюзия заставляет мозг слышать звук там, где нет колонки. Настраивая тайминги, фазы и эквалайзер, звукоинженеры могут «обмануть» наши уши и создать ощущение звука сзади или сверху даже без необходимых динамиков.

У человека всего два уха. То есть, у людей нет объемного слуха на «железном» уровне, в связи с чем ушам и мозгу приходить проводить довольно хитрую обработку, чтобы уточнить позиции источников звука благодаря мелким различиям между тем, что слышат оба уха. Именно поэтому мы не можем понять, откуда звучит стрекот сверчка — они специально эволюционировали для того, чтобы избегать слуха млекопитающих.

Инженеры, пользуясь знанием того, как человеческий мозг обрабатывает позиционирование объемного звука с помощью двух ушей, эксплуатируют нюансы слуха. Но фундаментальная проблема от этого не меняется: иллюзия не может сравниться с настоящим объемным звуком, потому что ей не хватает колонок. По факту, виртуальный объемный звук требует от двух динамиков выполнять работу пяти, семи или больше. У него нет дискретных каналов, из-за чего значительная часть деталей окружения теряется.

Например, звуки сзади очень тяжело имитировать. Наши уши гораздо лучше улавливают звуки сзади, чем спереди, и виртуальная обработка с трудом передает этот эффект. А звуки сверху, вроде шума вертолетных лопастей, имитировать еще сложнее, потому что для этого нужны физические динамики, закрепленные над головой слушателя.

Наконец, нельзя забывать и об акустике каждой отдельно взятой комнате. При наличии полноценной системы объемного звука расположение динамиков можно подогнать под размеры и особенности специфической комнаты. Виртуальный объемный звук предоставляет гораздо меньше опций, и то не всегда.

При этом стоит отметить, что, хоть виртуальный объемный звук и проигрывает реальному, он действительно способен улучшить эффект погружения. Даже на сравнительно старых телевизорах технология работает хорошо и расширяет звуковой ландшафт, хоть в фильмах, хоть в консольных играх. Правда, для полноты эффекта нужно сидеть в очень специфическом месте относительно экрана, поэтому оценить объемный звук в групповом просмотре не получится.

Наушники — пожалуй, лучший кандидат для внедрения виртуального объемного звука, поскольку звук поступает сразу в уши, и акустика комнаты никак на него не влияет. AirPods, например, отлично использует виртуальный звук. Он также неплохо работает на ближнепольных динамиках, вроде колонок для ПК.