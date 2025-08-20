Представлен детский смартфон HMD Fuse со встроенным контент-фильтром

HMD Global объявила о выпуске ориентированного на детскую аудиторию смартфона HMD Fuse, ключевой особенностью которого стала ИИ-система HarmBlock+, блокирующая создание, просмотр и передачу интимного контента, включая прямые трансляции. Технология встроена на уровне операционной системы и не требует подключения к интернету, сообщает FoneArena.

© HMD

Разработка модели стала результатом исследования The Better Phone Project, в котором приняли участие более 37 тыс. родителей и детей. Смартфон работает на Android 15 и оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой 90 Гц.

За производительность гаджета отвечает чип Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Отмечается поддержка карт памяти microSD до 1 ТБ. Устройство получило основную камеру с разрешением 108 Мп и фронтальную на 50 Мп, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

В HMD Fuse для родителей предусмотрены инструменты контроля: ограничение экранного времени, управление приложениями, отслеживание геолокации и настройка списков доверенных контактов.

HMD Fuse уже поступил в продажу в Великобритании эксклюзивно у оператора Vodafone UK.