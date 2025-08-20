Названы лучшие мощные планшеты для покупки в России

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех производительных планшетов, мощности которых с запасом хватит на годы использования.

© Apple

Открывает список OnePlus Pad 3 за 44,9 тыс. руб. Планшет получил IPS-экран на 13,2 дюйма с разрешением 3,4K, частотой 120 Гц и яркостью до 900 нит, флагманский чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 12 140 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а также камеры на 13 и 8 Мп.

Следом идет мощный iPad Air 11 M3 (2025). При цене в 52 тыс. руб. он может похвастаться высокопроизводительным чипом Apple M3, который также используется в MacBook, 11-дюймовым Liquid Retina IPS-экраном с яркостью 500 нит, камерами на 12 Мп и аккумулятором емкостью 7606 мАч. Единственным недостатком этой модели называют частоту экрана в 60 Гц.

Замыкает топ Samsung Galaxy Tab S10+ стоимостью 66,4 тыс. руб. Устройство оснащается 12,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 9300+, батареей на 10 090 мАч, камерами на 13, 8 и 12 Мп. Среди прочих параметров отмечается наличие стереодинамиков AKG, защищенного от пыли и воды корпуса по стандарту IP68, ИИ-системы Galaxy AI и комплектного стилуса S-Pen.