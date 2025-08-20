Ученые объяснили астрономическое явление «черной Луны»

В предстоящую субботу на небе взойдет так называемая "черная Луна". Что это такое? Многие называют это редким явлением, поскольку случается оно раз в 33 месяца: когда в течение одного календарного месяца наблюдается второе новолуние. Луна в этой фазе проходит между Солнцем и Землей. И сторона спутника будет в тени, из-за чего ее не видно без спецоборудования.

Как рассказали в Московском планетарии, новолуние начнется 23 августа в 09:07 мск.

Есть люди, которые видят в подобном "знаке природы" некое предзнаменование. Никакой мистики и никакой угрозы, подчеркивают астрономы. Как поясняют ученые, все дело просто в совпадении лунных фаз. В месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).

Так, по словам доцента кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтера Фримена, если новолуние случается в начале месяца, следующее может произойти до его окончания. С точки зрения астрономии, такое новолуние ничем не отличается от любого другого.

Впрочем, и для специалистов, и для всех любителей астрономии, "черные Луны" - это великолепный шанс "поизучать" небо. Следующая "черная Луна" ожидается 20 августа 2028 года.