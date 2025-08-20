В Минцифры предложили защищать аккаунт на «Госуслугах» с помощью мессенджера Max

Аккаунт на «Госуслугах» можно защитить кодом в мессенджере Мах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве предлагают авторизироваться на портале с помощью кода, который поступает в мессенджер Max. Это такой же надежный способ подтвердить вход, как и уже существующие, но с рядом преимуществ, заверили в Минцифры. Одно из них — защита от мошенников.

«Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение — он не выдаст код и предупредит об опасности», — сказано в сообщении.

Однако, как уточняется, речь идет только о втором факторе защиты аккаунта на «Госуслугах» . Для смены пароля и восстановления доступа по-прежнему нужно СМС.

Накануне сообщалось, что в мессенджере Мах уже зарегистрировались 18 миллионов человек. Наибольший интерес к новой платформе проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. То же касается людей из Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.