Появились подробности о новом флагмане OnePlus

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) в своем посте на Weibo раскрыл ключевые характеристики будущего флагманского смартфона OnePlus 15. Устройство, которое, как ожидается, будет представлено в октябре в Китае, получит ряд значительных улучшений, включая продвинутый дисплей и мощную батарею. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© OnePlus

Согласно утечке, OnePlus 15 оснастят 1,5K-дисплеем с рекордной для бренда частотой обновления 165 Гц. Эта особенность позволит смартфону поддерживать игровой процесс с частотой 165 кадров в секунду на системном уровне. Вероятно, речь идет о 6,78-дюймовой плоской OLED LTPO панели производства BOE, которая будет иметь ультратонкие рамки со всех четырех сторон благодаря технологии LIPO.

Среди других упомянутых особенностей – новый цветовой вариант «Moon Rock Black», характеризующийся чрезвычайно высоким коэффициентом поглощения света и описываемый как следующее поколение «Super Black». Также ожидается улучшенная версия магнитного защитного чехла из песчаника с более изысканной текстурой.

Помимо этого, OnePlus 15 может получить аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной – 50 Вт.

В части фотовозможностей, смартфон, предположительно, получит тройную основную камеру: 50-мегапиксельный главный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (перископ). Дизайн модуля камеры изменится с круглого (как у OnePlus 13) на квадратный, расположенный в верхнем левом углу.