В Москве выросли продажи MP3-плееров

Спрос на аналоговые музыкальные плееры в столице за первые семь месяцев 2025 года вырос на 13–23%.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службах нескольких онлайн-площадок.

«По данным «Авито», в Москве растет спрос на ретро-устройства, в частности – на MP3-плееры. Продажи таких гаджетов с начала 2025 года увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на платформе можно найти разные модели – как бюджетные, так и более редкие, например, MP3-плеер Sony продается на площадке за 2,2 тыс. руб., а раритетный iPod classic 6 можно найти на платформе за 7,5 тыс. руб.», – сказали в пресс-службе сервиса.

Представители маркетплейса «Яндекс Маркет» также отмечают устойчивый рост спроса на MP3-плееры.

«Спрос на плееры на площадке в 2025 году стабильно растет – их покупки в январе – июле выросли на 21% к аналогичному периоду прошлого года. В топ самых популярных брендов входит техника российских и китайских производителей», – пояснили в маркетплейсе.

В компании Wildberries Агентству «Москва» рассказали, что несмотря на то, что смартфоны заменили специализированные МР3-плееры, эта нишевая категория товаров до сих пор находит своего покупателя.

«За последний год (с января по июль), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи музыкальных плееров в Москве выросли на 23% по общей сумме продажи, средний чек почти не изменился. Наибольшей популярностью пользуются недорогие устройства в диапазоне от 2 тыс. до 5 тыс. руб., оснащенные сенсорным экраном и Bluetooth модулями», – подчеркнули в компании.

Ранее в СМИ сообщалось, что молодежь массово отказывается от платных подписок на музыкальные сервисы и предпочитает им классические МР3-плееры.