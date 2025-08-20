Минцифры подготовило план регулирования искусственного интеллекта

Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Документ, как пишут «Ведомости», описывает ключевые факторы развития и внедрения ИИ в различных отраслях, а также принципы будущего регулирования.

В Минцифры уточнили, что проект разработан совместно с Альянсом в сфере ИИ, объединяющим крупные компании, заинтересованные в развитии этих технологий. В настоящее время документ проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии и отраслей, активно внедряющих ИИ-технологии. После этого он будет направлен на межведомственное согласование.

Представители Минэкономразвития и Минпромторга отметили, что проект концепции официально не поступал в их ведомства. В Минпромторге подчеркнули необходимость разработки комплексного регулирования в сфере ИИ, учитывающего этические, правовые и социальные нормы, а также основывающегося на перечне приоритетных отраслей экономики. Ведомство выразило готовность активно участвовать в разработке таких законодательных инициатив.

В Альянсе в сфере ИИ считают, что благоприятные условия для безопасного развития технологий ИИ в России могут быть выработаны только в тесном сотрудничестве с отраслью, с учетом ее практического опыта и долгосрочной стратегической перспективы.

Согласно концепции, в вопросах регулирования ИИ Россия придерживается гибридного подхода. Это подразумевает преимущественно стимулирующий характер нормативных правовых актов, дополненный точечными ограничениями и механизмами саморегулирования. В качестве примера приводится принятый в 2020 году закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР), позволяющий делать правовые исключения для апробирования новых технологий.

Будущее регулирование, согласно концепции, должно базироваться на человекоориентированном подходе, доверенности технологий, принципе технологического суверенитета, уважении автономии и свободы воли человека, запрете на причинение вреда человеку и недопущении антропоморфизации («очеловечения») технологий.