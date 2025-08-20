Атакующие РФ хакеры массово переключились на новую цель

Во втором квартале 2025 года произошел резкий сдвиг в приоритетах хакеров, атакующих российские организации. Основной целью DDoS-атак стали государственные компании, на которые пришлось 34% всех инцидентов, тогда как в предыдущем квартале эта доля составляла всего 13%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета ИБ-компании «Гарда», копия которого имеется в распоряжении редакции издания.

Значительно увеличилось количество атак и на промышленные предприятия – с 4% до 12%. Кроме того, в статистике второго квартала впервые появились ритейл-организации, на которые пришлось 6% DDoS-атак, что указывает на появление нового вектора угроз.

В то же время, традиционно атакуемые сектора, такие как телекоммуникации и ИТ, столкнулись со снижением давления. Доля DDoS-атак на телекоммуникационные компании сократилась с 35% во втором квартале 2024 года до 19% в аналогичном периоде 2025 года. На ИТ-сектор пришлось 17% атак (по сравнению с 37% в первом квартале), а на компании сферы услуг – всего 1% (по сравнению с 20% годом ранее). Финансовая отрасль показала небольшое снижение атак (с 10% до 9%), а образовательный сектор оставался стабильно низким (2%).

Эксперты «Гарды» связывают выявленные изменения с несколькими факторами. Одной из ключевых причин может быть успешный обход злоумышленниками защиты на основе фильтрации трафика по геопризнаку, что позволило им наращивать интенсивность атак на ранее эффективно защищенные отрасли.

Дополнительным фактором стала быстрая цифровизация: к середине 2025 года количество IoT-устройств в России увеличилось на 35–40% по сравнению с предыдущим годом, что расширяет потенциальную базу для атак. Параллельно наблюдается рост ботнет-сетей – число атак с их использованием выросло почти на четверть.

Отмечается также изменение тактики злоумышленников: они все чаще используют инфраструктуру крупных западных ИТ-компаний, таких как Google или Cloudflare, что значительно усложняет идентификацию и нейтрализацию угроз.