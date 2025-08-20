Нейросеть DeepSeek получила обновление

Компания DeepSeek выпустила обновление одноименной ИИ-модели с индексом V3.1. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на страницу DeepSeek в WeChat.

Ключевым улучшением стало увеличение размера контекстного окна, что позволяет системе обрабатывать более объемные запросы и поддерживать продолжительные диалоги с сохранением контекста. Других технических характеристик разработчик пока не раскрывает.

Благодаря высокой скорости работы и доступности решения DeepSeek уже составили конкуренцию американским компаниям, включая OpenAI, продемонстрировав, что китайские разработчики способны достигать значимых результатов в области ИИ при сравнительно меньших инвестициях.

В 2025 году компания представила модель DeepSeek R1, которая по ряду метрик превзошла западные аналоги и быстро завоевала популярность. На фоне ожидания преемника — модели R2 — в китайских СМИ обсуждаются причины задержки ее выхода. Среди них называются перфекционизм генерального директора Лян Вэньфэна, дефицит графических ускорителей Nvidia и ограниченная эффективность решений Huawei, используемых для обучения ИИ.