ИИ восстановил 2000-летнюю сибирскую маску таштыкской цивилизации

Исследователи из Государственного исторического музея в Москве при поддержке специалистов Сбер Центра иммерсивных технологий успешно реконструировали внешний вид редкой погребальной маски таштыкской археологической культуры, существовавшей в Южной Сибири почти две тысячи лет назад.

© Naukatv.ru

Для этого использовались методы 3D-сканирования, алгоритмы искусственного интеллекта и цифровая реставрация. Такая технология позволяет не только восстановить недостающие фрагменты древних предметов, но и показать публике, как выглядел артефакт в изначальном виде.

По словам директора музея Алексея Левыкина, проект стал примером того, как новые инструменты открывают возможности для археологии:

«Современные технологии значительно расширяют возможности археологической науки, позволяя нам исследовать структуру и состав артефактов, не рискуя нанести ущерб бесценному культурному наследию».

Цифровая модель маски была создана на основе данных археологических раскопок, сравнения с другими образцами и изучения традиционных техник изготовления. Теперь посетители смогут рассмотреть не только сохранившийся фрагмент, но и полный облик ритуального предмета.

Маски как зеркало мира таштыкцев

Проект стал частью нового направления — «цифровой археологии», где традиционные раскопки сочетаются с инструментами искусственного интеллекта. Это особенно важно, когда артефакты слишком хрупкие для физической реставрации.

Использование 3D-моделирования позволяет сохранить форму и детали предмета в цифровом виде, а также сделать их доступными для широкой аудитории. Такие модели можно изучать онлайн, а в музеях показывать интерактивные реконструкции, которые «оживляют» прошлое.

Как отмечают специалисты, даже отдельные фрагменты масок могут быть объединены в виртуальные образы, что помогает лучше понять духовные представления таштыкцев.