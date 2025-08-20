Apple откажется от скоропортящихся чехлов FineWoven в iPhone 17

Apple прекратит выпуск скандальных чехлов FineWoven, вместо которых одновременно с презентацией iPhone 17 компания представит аксессуары из нового материала. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu.

© Соцсети

Новый чехол будет выполнен из искусственной ткани с матовой прорезиненной текстурой, что должно повысить удобство хвата и защиту от внешних повреждений. Аксессуары сохранят экологичность, но будут устойчивее к царапинам по сравнению с FineWoven.

В линейку войдут четыре цветовых решения — зеленый, оранжевый, синий и фиолетовый. При этом, по информации инсайдера, для повышения надежности Apple скорректировала дизайн, сделав его «более технологичным, но менее премиальным» по восприятию.

FineWoven — материал, из которого компания Apple делала чехлы для iPhone, заменив неэкологичные кожаные аксессуары. Он на 68% состоит из переработанных материалов. Тем не менее пользователи отмечали, что чехлы быстро теряют вид, покрываются пятнами и зашаркиваются. В апреле 2024 года Apple перестала выпускать чехлы FineWoven для iPhone 15 из-за множества жалоб.