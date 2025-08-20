Предсказано будущее пауков-ос в России

При благоприятных климатических условиях пауки-осы, наводнившие российские регионы этим летом, могут плотно закрепиться в центральной части страны. Об этом заявил профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский, передают «Известия».

По словам эксперта, прежде зона обитания пауков-ос была значительно уже — эти насекомые встречались только в южных регионах. Однако в связи с глобальным потеплением со временем они продолжат размножаться все дальше на север и смогут стать постоянными обитателями Центральной России.

«Если зимой пауки не будут вымерзать, то останутся надолго. Но если будет суровая зима, то вся их популяция, которая добралась до Центральной России, может погибнуть», — пояснил Бутовский.

Согласно прогнозам ученых, при сохраняющемся тепле в 2025 году пауки-осы могут достичь Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

Ранее биолог Роман Хряпин заявил, что пауки-осы не представляют опасности для взрослого человека.