Появились результаты тестов чипа Google Tensor G5

В сети появились результаты тестов нового чипа Google Tensor G5 в AnTuTu и... они оказались не столь впечатляющими.

© Ferra.ru

В Pixel 10 Pro XL, замеченном в бенчмарке, процессор набрал 1 140 286 баллов — это всего на 15,9% выше показателя Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL.

Да, прирост есть, особенно в многопоточной нагрузке, где Tensor G5 почти вдвое опередил предшественника. Это объясняется переходом на более современный 3-нм техпроцесс TSMC и обновлённую архитектуру. Но на фоне конкурентов Google по-прежнему сильно отстаёт.

© Wccftech

Для сравнения: лидер AnTuTu — Red Magic 10 Pro со Snapdragon 8 Elite — показывает 2 662 615 баллов. То есть почти в два с половиной раза больше, чем Tensor G5. Более мощные решения вроде Dimensity 9400+ или Apple A18 Pro также значительно обгоняют чип Google.

Впрочем, компания традиционно делает упор не на рекорды в тестах, а на пользовательский опыт: стабильность, оптимизацию Android и ИИ-функции.