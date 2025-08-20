Зловещая «черная луна» появится в небе над Землей всего через несколько дней

Через несколько дней на небе появится редкое астрономическое явление — так называемая «черная луна». Об этом пишет Daily Mail.

«Черной луной» называют второе новолуние, приходящееся на один календарный месяц. В отличие от полнолуния, при новолунии Луна располагается между Землей и Солнцем, а обращенная к нашей планете сторона оказывается полностью в тени и остается невидимой.

Некоторые сторонники апокалиптических предсказаний связывают событие с библейскими отрывками, где говорится: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Однако ученые отмечают, что никаких причин для тревоги нет. По словам Уолтера Фримена, доцента кафедры физики Сиракузского университета, это новолуние ничем не отличается от любого другого.

Пик «черной луны» ожидается 22 августа. Подобные сезонные явления случаются примерно раз в 33 месяца. Следующая «черная луна» прогнозируется на 20 августа 2028 года.