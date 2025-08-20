Россиян предупредили о вредных добавках в кормах для животных

Некоторые пищевые добавки и прочие ингредиенты в кормах для животных обладают сомнительной питательной пользой и могут привести к проблемам с ЖКТ, а другие даже увеличивают риск развития тяжелых заболеваний, рассказал директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О вреде некоторых компонентов в питании питомцев он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Потенциально негативно влиять на здоровье животных могут некоторые консерванты в составе кормов, сообщил эксперт. Например, антиоксиданты BHA (E320) и BHT (E321), они же — бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, часто используют для предотвращения окисления жиров и сохранения цвета и вкуса кормов, поделился Балагуров. При этом в части государств, например, некоторых странах ЕС или Японии, они частично или полностью запрещены, отметил он. По словам собеседника «Ленты.ру», это связано с данными исследований на лабораторных животных, которые показали возможную связь между потреблением этих веществ и риском развития злокачественных опухолей.

«Похожая ситуация с этоксихином (E324) — мощным синтетическим антиоксидантом, который часто используется в рыбных кормах. Последствия влияния добавки на организм животных пока не изучены в полной мере, но некоторые исследования предполагают, что вещество в больших дозах может вызывать проблемы с кожей, печенью или даже приводить к мутациям ДНК», — поделился специалист.

Балагуров также призвал с осторожностью относится к некоторым усилителям вкуса и ароматизаторам в составе кормов, в частности к добавлению гидролизата животного белка, являющегося одним из самых распространенных.

«Предрасщепленные белки перевариваются очень быстро, что приводит к скачкам глюкозы в крови и постоянному чувству голода, а это в свою очередь чревато перееданиями и рисками ожирения у животного. Помимо этого, добавка может быть получена из некачественного сырья — например, отходов от разделки мяса, — или в процессе производства ее могли дополнительно обработать химическими соединениями, некоторые из которых способны неблагоприятно повлиять на питомца», — уточнил эксперт.

На упаковке дешевых марок также часто в составе можно увидеть кукурузу или сою, которые составляют основу корма, обозначил собеседник «Ленты.ру». По его словам, подобные компоненты плохо перевариваются у животных и могут провоцировать у них аллергические реакции. Более того, в растительном сырье могут сохраняться следы пестицидов, и в итоге питомец, поедая корм, фактически получает микродозы токсичных веществ, которые, накапливаясь в организме, способны со временем вызывать нарушения в работе внутренних органов.

Среди других нежелательных ингредиентов в кормах Балагуров выделил дрожжи. Они практически не несут питательной ценности, при этом могут вызывать аллергические реакции у животных в виде зуда, высыпаний или расстройств пищеварения, пояснил эксперт.

Насторожить должны и искусственные красители, которые добавляют в корма исключительно для придания визуальной привлекательности — причем не столько для животного, сколько его владельца, обратил внимание специалист. При регулярном употреблении такие вещества могут вызывать аллергические реакции, перегружать печень и способствовать развитию хронических воспалений, уточнил он.

Ранее Балагуров в разговоре с «Лентой.ру» предупреждал россиян об опасности неправильного хранения корма для животных в жару, употребление которого может обернуться для питомца различными проблемами с ЖКТ, включая понос или рвоту.