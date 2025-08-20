В Солнечной системе обнаружен новый планетоид

В Солнечной системе официально открыт новый планетоид. 29-й по счету спутник Урана обнаружен телескопом «Джеймс Уэбб».

© NASA

«Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29», – сообщает американское космическое агентство NASA.

На данный момент спутнику присвоено обозначение S/2025 U1, позже Международный астрономический союз даст ему благозвучное название.

