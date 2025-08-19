Российские ученые восстановили лицо древней мумии

Российские ученые восстановили лицо мумии древнеегипетского жителя периода Нового царства. Об этом сообщается на сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Отмечается, что мумия попала в Россию еще в XIX столетии, после чего стала частью коллекции Музея антропологии МГУ. Жизнь египтянина пришлась на расцвет Древнего Египта, когда страна превратилась в обширную империю.

Для восстановления внешнего вида мумии использовался метод реконструкции лица Михаила Герасимова. Помимо внешности, этот метод также позволил определить возраст умершего на момент бальзамирования — от 40 до 60 лет.

Кроме того, осмотр и компьютерная томография останков позволили ученым узнать несколько подробностей о самом процессе бальзамирования. Выяснилось, что процедура включала в себя извлечение головного мозга через полость носа, удаление других внутренних органов через разрез брюшной полости, а также последующее возвращение уже высушенных органов обратно. А в составе жидкости для бальзамирования содержалось около 200 различных компонентов.

