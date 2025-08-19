В ИКИ РАН предупредили о начале магнитной бури

Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, которое несет с собой магнитную бурю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там отметили, что уже фиксируется «взрывной» рост скорости солнечного ветра.

«Судя по нему, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зеленой зоне», — говорится в тексте.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что в ближайшие двое суток на Земле ожидаются умеренные магнитные бури.