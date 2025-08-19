Спелеологи РГО провели телемост с космонавтами из самой глубокой пещеры мира

Исследователи из Русского географического общества установили видеосвязь с самой глубокой пещерой в мире — Круберой, которая находится на плато Арабика в Абхазии. Связь была организована с Международной космической станцией (МКС).

© Скриншот видео Роскосмоса и Русского географического общества

Событие приурочено к двум важным датам: 18 августа — Дню рождения Русского географического общества и Дню географа. В преддверии этих праздников специалисты проложили оптоволоконный кабель на глубину 2176 метров. Это позволило обеспечить надежную связь и провести телемост между спелеологами и космонавтами. Руководитель экспедиции, ученый Геннадий Самохин установил глубину пещеры с точностью 0,5%, используя лазерное оборудование и мобильное приложение.

Крубера является объектом многолетних исследований отделения Русского географического общества в Крыму. Там ученые изучают не только подземные воды, но и другие аспекты. Исследования 2022 года показали, что воды с плато Арабика – важный источник питьевой воды для Абхазии. Пещера считается одной из крупнейших и значимейших для российских спелеологов.

«Наша цель – показать технологические возможности РГО по организации связи в экстремальных точках планеты, символически соединить глубины Земли и космические высоты, еще раз рассказать о красоте, мощи и значимости экспедиционных исследований для всего мира», – заявил Самохин, отметив, что в недрах земли и в космическом пространстве условия во многом схожи.

Космонавт Алексей Зубрицкий подчеркнул, что у людей, совершающих космические полеты, и спелеологов много общего. Они работают в замкнутом пространстве, вдали от цивилизации, и занимаются научными экспериментами, добавил космонавт.

Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова заявила, что телемост — это не просто технический эксперимент к 180-летию РГО. Как уточнила она, это шанс показать российский инновационный опыт.