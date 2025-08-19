Астрофизик: межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Леба, на это указывает тот факт, что 3I/ATLAS излучает свет. Это излучение ученый сравнил с фарами автомобиля. При этом, природа этого света все еще не установлена до конца — его яркость резко уменьшается при отдалении от объекта, что отличается от свечения других космических тел, отражающих солнечный свет.

«3I/ATLAS может быть космическим аппаратом, работающим на ядерной энергии, а пыль, выбрасываемая с его фронтальной поверхности, может быть грязью, накопившейся на его поверхности во время межзвездного путешествия», — заявил он.

Впрочем, Леб признал, что для подтверждения этой теории нужны более веские доказательства.

3I/ATLAS — межзвездный объект, который заметили в Солнечной системе 1 июля. Согласно основной версии ученых, это комета из другой звездной системы. При этом, примерный возраст кометы превышает возраст Солнца, что делает 3I/ATLAS потенциально самой старой из замеченных комет.