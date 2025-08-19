Квантовая связь, бионическая рука и IT-профессии: что предлагает гостям форум «Территория будущего»

В Гостином Дворе проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», в рамках которого столичные колледжи предлагают детям и взрослым принять участие в IT-мастер-классах. Об этом сообщается на сайте московского правительства.

© Евгений Самарин. Mos.ru

Посетители форума могут попробовать себя в профессиях, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), квантовыми технологиями и робототехникой. К примеру, колледж автоматизации и информационных технологий номер 20 проводит занятия по работе с нейросетями. Мастер-классы, на которых учат правильно задавать вопросы ИИ, посетили уже более двух тысяч человек.

Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий демонстрирует макет «умного города» с системами управления электро- и водоснабжением с помощью специального пульта - его опробовали уже более пяти тысяч человек.

Колледж связи номер 54 имени Вострухина знакомит посетителей форума с процессом сборки электронных плат и принципами квантовой связи; мастер-классы колледжа привлекли почти три тысячи участников. Московский колледж бизнес-технологий предлагает гостям «Территории будущего» испытать бионическую руку с нейроинтерфейсом. Более 600 человек уже опробовали себя в управлении устройством, которое имитирует движения реальной конечности - от простых сгибаний до коротких жестов.

Площадка столичного образования будет работать на форуме «Территория будущего» до 14 сентября. Помимо участия в мастер-классах, на площадке также можно увидеть макеты школ и колледжа будущего.