Кладоискатели нашли в лесу горшок с золотыми дукатами XV века

В Польше члены Бохнской ассоциации кладоискателей наткнулись в лесу на настоящий средневековый клад. В небольшом керамическом горшке хранилось более 600 серебряных монет и четыре золотых дуката XV века.

Находка была сделана недалеко от города Бохня в Малопольском воеводстве, примерно в 35 километрах от Кракова, сообщает The History Blog. Бохня - старинный город, получивший статус в 1253 году, а его соляная шахта XIII века считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди обнаруженных монет - 592 серебряных денария и 26 полугрошей, отчеканенных при Казимире IV Ягеллоне (1447-1492 гг.), а также четыре золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского, императора Священной Римской империи (1387-1437 гг.). Золотые монеты были аккуратно завернуты в льняную ткань и перевязаны бечевкой - томография показала, что их специально спрятали на дне сосуда под серебряными монетами.

По мнению исследователей, клад подтверждает высокий уровень торговли и богатство региона в Средние века. Кто именно спрятал ценности, остается загадкой.

Глиняный горшок с монетами передадут на хранение в Музей Станислава Фишера в Бохне, где они займут место рядом с другими ценными экспонатами.