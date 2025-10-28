Три устаревших мифа о компьютерах

Компьютеры — часть быта миллионов людей по всему свету уже долгое время; если раньше ПК были нишевыми диковинками, то теперь они необходимы для современной жизни. На этом фоне неудивительно, что компьютеры и ноутбуками обросли множеством городских легенд и мифов. Портал popsci.com развенчал три из них.

© Unsplash

Очищение рабочего стола не ускоряет компьютер

Первый миф, возможно, был правдой давным-давно, когда у ПК было гораздо меньше памяти. Идея в том, что засоренный иконками рабочий стол якобы может привести к снижению производительности, и работники IT-индустрии даже могут найти в этой теории отголоски логики. Действительно, на рабочих столах ПК, которые работают медленно, и впрямь много иконок. Но любой ученый знает, что корреляция не означает каузацию.

Бывший инженер Microsoft Лео Нотенбум в личном блоге даже подтвердил, что этот миф — выдумка. Количество иконок на рабочем столе никак не влияет на скорость системы. Оно влияет лишь на скорость рендера рабочего стола, и то, совсем не значительно.

Так почему же у многих медленных компьютеров столько иконок на рабочих столах? Потому что за каждой иконкой стоит установленная программа, а большое количество означает, что на системе стоит много не нужных или простаивающих приложений. Более того, часть этих приложений способна запускаться при включении системы, что может замедлять ПК.

Поэтому удаление ненужных иконок с рабочего стола никак не сделает машину быстрее. Лучше почистить компьютер от устаревших или не используемых приложений, особенно от тех, у которых есть привычка запускаться при включении системы.

Ноутбук не нужно регулярно выключать

У многих людей есть привычка выключать ноутбук в конце рабочего дня или перед сном, чтобы сэкономить энергию. Но в этом нет смысла — современные ноутбуки почти не потребляют электричество в режиме сна. Если хочется сэкономить дома на электроэнергии, то лучше заменить лампочки на светодиодные и сушить белье на открытом воздухе.

Тем не менее, есть ряд специфических обстоятельств, в которых действительно логично выключать ноутбук. Например, если вы не собираетесь пользоваться им несколько недель. Отключение системы также полезно с точки зрения безопасности: выключенный компьютер более защищен от взлома. Но для повседневного использования достаточно просто закрыть крышку ноутбука.

SSD сегодня не такие хрупкие, как раньше

За SSD закрепилась репутация недолговечных носителей, т.к. их срок службы ниже, чем у традиционных HDD. На заре развития технологии это было чистой правдой: у твердотельных накопителей и правда меньший запас циклов записи и чтения данных. Но владельцам современных дисков не стоит об этом беспокоиться.

В технической индустрии существует компания Backblaze, специализирующаяся на резервном хранении данных. Она использует широкий ассортимент потребительских, доступных в магазинах накопителей, и документирует данные о долговечности разных видов дисков. Организация ежегодно публикует отчеты, которые в IT-кругах считаются одними из самых точных показателей надежности накопителей. Так вот по мнению Backblaze между SSD и HDD не такая большая разница, чтобы среднестатистическому пользователю ПК стоило всерьез о ней задумываться.