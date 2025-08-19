В Англии отреставрировали 2000-летнюю войлочную шапку римского солдата

В Музее Болтона (Англия) после более чем 100 лет хранения отрестраврировали и выстаили редчайший предмет повседневной жизни римского солдата — войлочную шляпу, носившуюся в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Это один из всего трех известных в мире сохранившихся экземпляров такого типа головных уборов. Находка помогает по-новому взглянуть на то, как римляне адаптировались к жаре и песчаным бурям провинции.

© Bolton Library and Museum Services

Головной убор датируется периодом после смерти Клеопатры в 30 г. до н. э., когда Египет перешел под власть Рима. Вероятнее всего, шляпа принадлежала военнослужащему и была сделана из плотного войлока — материала, который хорошо держит форму, защищает от солнца и ветра, но крайне редко сохраняется две тысячи лет из-за естественного распада органики.

Когда предмет впервые за столетие достали из коробки, он оказался сплющенным и сильно изъеден молью.

«Деликатная реставрация была крайне важна из-за хрупкости артефакта, — пояснила консерватор Жаки Хайман. Поврежденные участки аккуратно укрепили вручную окрашенной тканью, что позволило сохранить исходную форму шляпы «Эта шляпа была сделана для ношения, но если бы только она могла говорить и рассказать, кто ее сделал и кто ее носил», — добавила Хайман.

По форме она близка к римским головным уборам около 200 г. н. э., но, по мнению сотрудников музея, могла быть адаптирована под египетский климат — более глубокие поля и плотный войлок для защиты от солнца и песка. Обычно римляне ходили с непокрытой головой; простые классы и освобожденные рабы носили войлочный колпак pileus — простой «черепной» колпак округлой формы. Экспонат из Болтона демонстрирует практическую вариацию этой традиции в провинциальных условиях армии.

Шляпу уже можно увидеть у входа в египетские галереи Музея Болтона; в сентябре она переедет в постоянную экспозицию.

«Это невероятный момент для нашего музея — показать такой редкий и хорошо сохранившийся предмет из Древнего Египта», — отметил член кабинета по культуре Надим Аюб.

По словам исследователей предметы одежды из органических материалов крайне редко доживают до наших дней, поэтому каждая находка такого уровня дает точные подсказки о реальной жизни римлян на окраинах империи — их быте, защите от климата и смешении римских и местных традиций.