Земля вошла в поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце

Скорость солнечного ветра резко увеличилась после того, как Земля вошла в область корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

"Магнитосфера пока удерживает нагрузку и находится в зеленой зоне", – указали специалисты.

Ранее эксперты предупреждали об усилении солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь на Земле в ближайшие сутки. Однако ученые обратили внимание, что изначально наблюдения не соответствовали прогнозам. В частности, ожидаемой скорости ветра в 800–900 километров в секунду утром 19 августа зафиксировано не было.

Вместе с тем на Солнце наблюдалось некоторое усиление вспышечной активности. Однако выраженных трендов специалисты не фиксировали, эти процессы не оказывали влияние на Землю.

Ранее ученые рассказали, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, практически полностью исчезли пятна. Они уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре более четырех из девяти областей их не удается найти даже на высокоточных космических снимках.