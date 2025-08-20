Исследование показало, как социальная изоляция влияет на ясность ума

Исследование, проведенное в Лондонском университете, показало, что люди, ведущие более разнообразную и насыщенную социальную жизнь, мысленно разделяют свой опыт на четкие «события». В то время как у тех, кто более изолирован, день воспринимается как единый длинный поток. Работа опубликована в журнале iScience.

© Телеканал «Наука»

Наш мозг получает колоссальный поток информации, и чтобы справиться с этим, он структурирует опыт, разделяя его на более управляемые фрагменты. Этот процесс ученые называют «сегментацией событий». Он лежит в основе памяти, планирования и даже навигации в пространстве. Важнейшими моментами в сегментации являются «границы событий» — то есть ситуации, когда происходит значимое изменение: новая цель, смена места действия или неожиданный поворот сюжета.

Как проводили исследование

Чтобы изучить этот процесс, исследователи пригласили 157 молодых людей. Всем им показали короткий триллер Альфреда Хичкока «Бах! Ты мертв» — фильм с напряженной атмосферой, динамичными сменами сцен и большим количеством социальных взаимодействий. Участников попросили нажимать кнопку каждый раз, когда, по их мнению, одно событие завершалось и начиналось другое.

Таким образом ученые получили данные о том, как именно разные люди «разбивают» поток информации на события. Дополнительно участников опросили о разнообразии их жизни: сколько людей они видели и с кем общались за последний месяц, как часто посещали новые места, насколько разнообразна их домашняя среда и ежедневные маршруты. Эти показатели назвали «экспериментальным разнообразием» — то есть количеством перемен и новизны, с которыми человек сталкивается каждый день.

Результаты показали: те, кто имел больше жизненного и социального опыта, определяли больше границ событий, чем менее активные участники. Иными словами, их мозг четче разделял поток информации и быстрее понимал, где заканчивается одно событие и начинается другое.

Доктор Карл Ходжеттс, ведущий автор исследования, пояснил:

«Мы увидели, что люди с большим опытом замечали больше событий и точнее улавливали их границы. Это говорит о том, что насыщенная жизнь тренирует ясность ума и способность воспринимать и усваивать информацию более эффективно».

Интересно, что социальное разнообразие оказалось важнее пространственного. То есть на восприятие сильнее влияет не столько то, как часто человек меняет маршруты или исследует новые места, сколько то, насколько разнообразен его круг общения.