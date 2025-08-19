Огромную «золотую рыбку» поймали у берегов Коста-Рики. Как сообщает Forbes, необычную акулу-няньку выловили во время спортивной рыбалки у побережья национального парка Тортугеро.

Взрослая акула длиной около 2 метров страдает от ксантизма — состояние, при котором наблюдается избыток пигмента, окрашивающего чешую в золотистые тона. Ранее особенность фиксировалась у других видов рыб и даже животных, однако это первый зарегистрированный случай ксантизма у хрящевых рыб в Карибском бассейне: к ним относятся акулы и скаты.

По мнению ученых, находка является беспрецедентной. Они отмечают, что пойманный экземпляр навсегда войдет в научные хроники как первая задокументированная «золотая акула». Вместе с тем они пока не могут сказать, что именно привело к такой окраске — спонтанная генетическая мутация, особенности питания или экологическое воздействие. Узнать это можно будет лишь после отбора проб тканей и генетического тестирования.