Apple откажется от одной кнопки в iPhone 18

Apple откажется от кнопки Camera Control, дебютировавшей в линейке iPhone 16 в 2024 году. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на китайского инсайдера.
Кнопка управления камерой, ставшая одним из ключевых нововведений прошлогодней линейки iPhone 16, якобы не нашла широкого применения среди пользователей.
Инсайдер утверждает, что Apple уже уведомила поставщиков о прекращении заказов на компоненты для Camera Control. Если информация подтвердится, предстоящая линейка iPhone 17 станет последней с этой функцией, а iPhone 18 ее уже не получит.
Таким образом, срок существования Camera Control ограничится лишь двумя поколениями смартфонов: iPhone 16 и iPhone 17.
GSMArena сообщает, что Apple пока не дала официальных комментариев по этому поводу, а достоверность инсайда под вопросом — эксперты не исключают, что Apple сохранит кнопку.
Презентация смартфонов iPhone 17, по слухам, состоится 9 сентября. В рамках мероприятия Apple представит четыре модели базовый iPhone 17, флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max, а также сверхтонкий iPhone 17 Air, который придет на смену Plus-версиям.