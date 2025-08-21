Apple откажется от одной кнопки в iPhone 18

Apple откажется от кнопки Camera Control, дебютировавшей в линейке iPhone 16 в 2024 году. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на китайского инсайдера.

© Газета.Ru

Кнопка управления камерой, ставшая одним из ключевых нововведений прошлогодней линейки iPhone 16, якобы не нашла широкого применения среди пользователей.

Инсайдер утверждает, что Apple уже уведомила поставщиков о прекращении заказов на компоненты для Camera Control. Если информация подтвердится, предстоящая линейка iPhone 17 станет последней с этой функцией, а iPhone 18 ее уже не получит.

Таким образом, срок существования Camera Control ограничится лишь двумя поколениями смартфонов: iPhone 16 и iPhone 17.

GSMArena сообщает, что Apple пока не дала официальных комментариев по этому поводу, а достоверность инсайда под вопросом — эксперты не исключают, что Apple сохранит кнопку.

Презентация смартфонов iPhone 17, по слухам, состоится 9 сентября. В рамках мероприятия Apple представит четыре модели базовый iPhone 17, флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max, а также сверхтонкий iPhone 17 Air, который придет на смену Plus-версиям.