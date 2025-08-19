В Турции обнаружили уникальную гробницу римской эпохи

Археологи обнаружили уникальную гробницу римской эпохи в древнем городе Силлион, расположенном в районе Серик, Танталия, Турция. Открытие дает важные сведения о погребальных традициях римской эпохи и добавляет новый слой к истории этого многопериодного поселения.

© Naukatv.ru

Силлион, основанный в начале II тысячелетия до нашей эры, расположен на высоком холме для защиты. Здесь сохранились следы римской, византийской, сельджукской и османской цивилизаций. Сегодня раскопки ведутся в рамках проекта «Наследие будущего», поддерживаемого Министерством культуры и туризма Турции.

Обнаружение римских гробниц

В сезоне раскопок 2025 года археологи нашли четыре римские гробницы, об этом сообщает портал Anatolian Archaeology. Особое внимание привлекла квадратная камерная гробница с уникальной архитектурой и ритуальными особенностями. Внутри находились три отдельных захоронения разных периодов, что демонстрирует последовательную практику повторного использования гробницы.

В гробнице нашли кольца, серьги, шпильки, монеты, терракотовые сосуды, стеклянные предметы и металлические аксессуары. Эти «погребальные подношения» показывают богатство похороненных — членов местной аристократии. На основе найденных монет гробницу датируют концом II века нашей эры.

Уникальные ритуалы

© Pamukkale University

Доктор Мурат Ташкиран, руководитель раскопок и преподаватель Университета Памуккале, отметил:

«Мы столкнулись с гробницей камерного типа, расположенной в центре квадратного плана. Три захоронения из разных времен показывают уникальную традицию повторного использования пространства в Силлионе. Это открытие меняет наше понимание не только города, но и погребальных практик всего региона».

Символические артефакты и тщательное расположение останков подчеркивают уважение сообщества к памяти своих элитных граждан.

От римского к турецко-исламскому наследию

Район позже стал мусульманским турецким кладбищем между XIII и XV веками, что показывает, как одно место использовалось разными культурами на протяжении веков. Архитектурные элементы отражают влияние среднеазиатских тюркских традиций. Доктор Ташкиран подчеркнул:

«Мы обнаружили отражение ранних турецких традиций захоронения. Эти находки важны для понимания культурной трансформации региона после прихода турок».

По словам исследователей, многослойное наследие делает Силлион одним из важнейших археологических памятников Анталии, а недавно обнаруженная римская гробница добавляет ранее неизвестное измерение к истории города.