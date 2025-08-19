В Таджикистане обнаружен 1500-летний водопровод

Археологи сделали удивительное открытие на поселении Мугтепа в Истаравшане: древняя система водопровода, построенная примерно 1500 лет назад, была найдена на вершине холма высотой 65 метров (примерно как современное двадцатиэтажное здание). Это замечательное открытие проливает новый свет на инженерные способности и повседневную жизнь ранних цивилизаций Центральной Азии, пишет Arkeonews.

© Телеканал «Наука»

Место Мугтепа, крепости правителей Ура-тюбе, оставалось в значительной степени забытым почти три десятилетия. Строительные работы в 2017–2018 годах нанесли культурным слоям еще больший урон, и многие эксперты полагали, что его секреты утеряны. Однако, летняя экспедиция 2025 года под руководством профессора Набижона Рахимова из Худжандского государственного университета, возродила надежду.

Археологи исследовали три сегмента водопровода. Вода поступала из источника у подножия соседнего холма и транспортировалась через керамические трубы (кубуры), каждая длиной около 40 см. Эти трубы соединялись с использованием водонепроницаемого алебастрового раствора и укладывались в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см. Маленькие бассейны (хаузи) вдоль маршрута, вероятно, служили точками сбора воды. Однородность труб предполагает существование специализированных мастерских для их производства, что подчеркивает развитую инфраструктуру того периода.

Слои, датируемые V-VIII веками, содержали керамику, каменные зернотерки и прялочные веретена, что указывает на процветающую экономику. Среди заметных находок были фрагменты бокалов на высоких ножках, чаш и красноглиняных мисок.

В 2023 году в Истаравшане была обнаружена канализационная система VII века, демонстрирующая передовую инженерную технику того времени. В мае 2025 года недалеко от Сарбанда была найдена кушанская глиняная ваза с надписью на бактрийском языке, предоставляющая редкую информацию о древней грамотности и социальной жизни. Кроме того, находки на участке Сойи Хавзак в долине Зеравшан датируются 150 000 лет назад, поддерживая теорию о том, что регион служил коридором для миграции ранних людей.

Водопровод Мугтепа не только демонстрирует мастерство древних инженеров, но и предоставляет материальное доказательство социальной и экономической организации общества.