В России нашли окаменелое дерево возрастом 120 млн лет

Участники экспедиции палеокружка обнаружили на берегу реки Волги в Ульяновской области окаменелое дерево возрастом 120 млн лет.

© Ундоровский палеонтологический музей

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе Ундоровского палеонтологического музея во "ВКонтакте".

"Распавшийся на несколько фрагментов ствол был обнаружен в ходе экспедиции палеокружка при Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова на территорию национального парка "Сенгилеевские горы". <…> Ствол окаменелого дерева возрастом 120 млн лет пополнил коллекцию Ундоровского палеонтологического музея", - отмечается в сообщении.

По информации музея, работа на разрезах нижнего мела проводилась во время научно-исследовательской программы, согласованной с администрацией национального парка.

"Находка была сделана в ходе обследования участка береговой полосы Волги, ранее входившего в палеонтологический заказник. Фрагменты ствола весили более 50 кг каждый, поэтому для их эвакуации потребовался водный транспорт", - уточняется в сообщении.

Руководство национального парка приняло решение передать находку в Ундоровский палеонтологический музей. По мнению представителей нацпарка, его размещение в экспозиции будет наглядно отражать особенности геологической истории Поволжья.

Помощь в извлечении и транспортировке ствола дерева в музей оказали сотрудники предприятия народного художественного промысла "Аммонд". Они извлекли и доставили фрагменты ствола на лодке на доступный для подъезда транспорта участок берега.

"Далее, благодаря оказанию содействия индивидуального предпринимателя Александра Тимофеевича Форостяного, ствол был транспортирован к зданию музея", - говорится в сообщении.

В ближайшее время фрагменты ствола будут готовить к экспонированию.