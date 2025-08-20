«Бион-М» проверит безопасность полетов на полярную орбиту

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что биоспутник «Бион-М» № 2 поможет оценить безопасность отправки людей на полярную орбиту. Эта орбита рассматривается как один из вариантов для размещения Российской орбитальной станции (РОС).
По словам Баканова, полярная орбита отличается от траектории МКС повышенным на 30% уровнем радиации. Перед принятием решения о запуске космонавтов необходимо изучить воздействие этих условий на живые организмы. Проект реализуется совместно с Российской академией наук и Институтом медико-биологических проблем.
Спутник с биологическими образцами запустят для сбора данных о влиянии космической среды. Если эксперимент подтвердит безопасность, Роскосмос рассмотрит возможность пилотируемых полётов на полярную орбиту.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о создании цифрового двойника Российской орбитальной станции (РОС). Разработка ведётся параллельно с проектированием самой станции с использованием отечественных цифровых решений.