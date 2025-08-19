Будущие фирменные чехлы Apple для линейки iPhone 17 могут получить долгожданное крепление для шнурка. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на опубликованное известным инсайдером Majin Bu видео с макетом аксессуара.

В опубликованном инсайдером на платформе X (Twitter) видео продемонстрирован силиконовый чехол, предположительно предназначенный для стандартной модели iPhone 17. Особенностью чехла являются небольшие отверстия в нижнем левом и правом углах, предназначенные для крепления шнурка или темляка. Предполагается, что сами шнурки будут продаваться отдельно сторонними производителями. Такое решение позволит пользователям надежно закрепить устройство на запястье, что особенно удобно при фотосъемке или активном использовании.

Подобное решение не является беспрецедентным для Apple. Зарядные кейсы AirPods Pro 2 уже имеют вырез для крепления шнурка, хотя сама Apple не предлагает собственные варианты, а лишь рекомендует сторонние. Кроме того, пятое поколение iPod Touch также имело встроенный механизм для крепления шнурка без чехла.

В MacRumors также отметили, что, если этот чехол действительно является продуктом Apple, то его появление опровергает ранее циркулировавшие слухи о возможном появлении второй кнопки управления камерой (Camera Control) в моделях iPhone 17.