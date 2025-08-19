Кризис рождаемости связали с пластиком

Необходимы срочные ограничительные меры в отношении использования пластиковых добавок, поскольку их вред для мужского здоровья может быть причиной мирового кризиса рождаемости.

За последние 50 лет количество сперматозоидов в мире сокращается примерно на 1% в год, с аналогичной скоростью снижается человеческая фертильность. Возможными причинами называются растущий уровень ожирения, малоподвижный образ жизни и старение населения.

Однако профессор экологической медицины и общественного здравоохранения Шанна Свон из Медицинской школы Айкана при Маунт-Синай Нью-Йорке, которую считают одним из ведущих специалистов по репродуктивному здоровью в мире, основными предпосылками предполагает экологические факторы. По ее словам, снижение «в значительной, но не в полной мере связано с токсинами в окружающей среде, которые способны нарушать работу стероидных гормонов».

В 2017 году Свон и ее коллеги опубликовали метаанализ, показавший снижение количества сперматозоидов почти на 60% у мужчин в Северной Америке, Европе и Австралии в период с 1973 по 2011 год. В 2023 году они повторили исследование, расширив его до 2018 года и включив ранее недоступные данные из Африки, Азии и Южной Америки, и получили еще более шокирующие результаты.

«Мы разделили страны на западные и незападные для аналитических целей и в обеих группах обнаружили значительное снижение, — говорит Свон. — Другое открытие, которое оказалось как минимум столь же тревожным, заключалось в том, что если взять все исследования, начиная с 1973 года, то снижение составляет 1% в год. Но если рассмотреть исследования, опубликованные после 2000 года, то снижение превышает 2%. Таким образом, скорость снижения увеличилась, причем значительно, в последние годы».

Снижение количества сперматозоидов примерно с 1950 года находится в обратной зависимости от взрывного роста использования пластика. Свон отмечает, что уже хорошо установлена связь между распространенными добавками в пластике и снижением количества сперматозоидов.

«Фталаты — это химические вещества, которые добавляют в пластик, чтобы придать ему гибкость и мягкость. Поэтому каждый раз, когда вы берете в руки мягкую бутылку для воды, трубку, например медицинскую, или мягкий контейнер для еды, вы контактируете с фталатами, — объясняет профессор. — "Злые близнецы" фталатов — бисфенолы. Если фталаты делают пластик мягким и гибким, то бисфенолы придают ему твердость и жесткость. Фталаты снижают уровень тестостерона, а бисфенолы повышают уровень эстрогена».

Совокупное воздействие этих и других эндокринных разрушителей особенно сильно сказывается на плодах и эмбрионах в утробе матери. Свон проводила исследование влияния фталатов на нерожденных мальчиков и обнаружила, что их влияние на критической стадии беременности может привести к некоторым отклонениям в половом развитии.

Неблагоприятные эффекты фталатов в утробе матери, известные как «фталатный синдром», включают уменьшенный размер пениса, сокращенное расстояние между гениталиями и анусом, а также снижение количества сперматозоидов у подростков по достижении половой зрелости, уточняет репродуктолог.

«Мы показали связь между воздействием и фертильностью. И когда мы видим, что общее количество сперматозоидов снижается во всем мире, я считаю, что это важный эффект раннего воздействия этих химических веществ», — уверена Свон.

Глобального решения проблемы пока нет — недавние переговоры в Женеве по поводу кризиса пластикового загрязнения завершились ни к чему не обязывающей декларацией с призывами. Поэтому нелишней будет индивидуальная разумная осторожность, советует профессор.