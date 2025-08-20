Amazon лишилась ключевого разработчика процессоров

Arm укрепляет свои позиции в разработке полупроводников, привлекая ведущих специалистов отрасли. Так, по данным Reuters, недавно стало известно о переходе Рами Синно, ключевого архитектора чипов Amazon Trainium и Inferentia, в британский холдинг.

Синно занимал должность директора по разработке чипов в облачном подразделении Amazon AWS. В Amazon он играл ключевую роль в создании специализированных процессоров Trainium и Inferentia, предназначенных для использования во внутренней вычислительной инфраструктуре AWS – крупнейшего игрока на рынке облачных услуг.

Этот переход является очередным подтверждением меняющейся стратегии Arm. Традиционно компания лицензировала свою интеллектуальную собственность сторонним производителям чипов. Однако в последнее время Arm активно заявляет о намерениях разрабатывать не только отдельные процессорные блоки, но и полноценные системы на кристалле (SoC) или чиплеты.

Опыт Рами Синно в создании высокопроизводительных специализированных чипов идеально вписывается в новую парадигму развития Arm. Он не единственный высокопоставленный специалист, которого британский холдинг привлек из других компаний. В штат Arm уже вошли руководители и инженеры из HPE, Intel и Qualcomm, обладающие значительным опытом в создании процессоров и серверных систем на их основе.