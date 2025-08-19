Ученый рассказал, есть ли жизнь на планете-призраке в альфе Центавра

Астрономы зафиксировали экзопланету в системе Альфа Центавра — ближайшей к Земле звездной системе. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему новую экзопланету называют призраком и какое значение открытие имеет для науки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Первая фиксация объекта состоялась в 2024 году. Космический телескоп Джеймс Уэбб использовал инфракрасный инструмент MIRI, позволивший уловить слабое тепловое излучение. Однако близость к ярким звездам — Альфе Центавра A и B — сделала наблюдения крайне сложными: сигнал был в 10 тысяч раз слабее света самой звезды.

«Чтобы подтвердить, что это именно экзопланета, а не пролетающий астероид, потребовались долгие исследования. Современные инструменты позволили уменьшить яркость излучения родительских звезд и выявить крайне слабый сигнал. По расчетам, планета находится на расстоянии около 2 астрономических единиц от Альфы Центавра A», — объяснил Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Экзопланета оказалась типичным газовым гигантом: ее масса в 90–150 раз превышает земную, а размеры лишь немного больше Юпитера. Атмосфера состоит в основном из водорода и гелия, твердой поверхности у объекта нет.

«Долгое время считалось, что в двойных системах планеты формируются крайне редко из-за гравитационных возмущений. Но это открытие перевернуло представления о планетообразовании. Оказалось, что даже в таких «неспокойных» условиях могут возникать устойчивые миры», — отметил Бурмистров.

Хотя сам газовый гигант непригоден для жизни (средняя температура — около −48 °C), его спутники могут находиться в зоне «Златовласки» — области, где условия позволяют существовать жидкой воде. По аналогии с Европой у Юпитера или Энцеладом у Сатурна, такие спутники могут скрывать подо льдом целые океаны.

Впрочем, повторные наблюдения в этом году не подтвердили присутствие планеты. Объект получил от ученых прозвище «призрак» — он словно исчез из поля зрения. Версии разные: от катастрофического столкновения и изгнания из системы до эффекта «засветки» излучением звезды.