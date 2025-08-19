Операторы спутникового ТВ и интернета в РФ договорились об общих частотах

Российские операторы геостационарных (ГСО) и низкоорбитальных (НГСО) спутниковых группировок подготовили проект совместного использования радиочастот. Документ призван предотвратить взаимные помехи между действующими ГСО-системами, обеспечивающими в том числе телевещание, и новыми НГСО-группировками, предназначенными для высокоскоростного спутникового интернета. Об этом со ссылкой на Минцифры и Роскомнадзор сообщают «Ведомости».

© Газета.Ru

Согласно решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от декабря прошлого года, проект должен был быть готов к 30 июня. Над его созданием работали АО «Зонд-холдинг» (проект «Скиф»), АО «Спутниковая система «Гонец»» («Гонец», «Экспресс-РВ») и ООО «Бюро 1440» («Рассвет»).

Основная проблема заключается в том, что и действующие ГСО-спутники («Космическая связь», «Газпром космические системы»), и новые НГСО-аппараты используют одни и те же диапазоны частот, преимущественно Ku- и Ka-диапазоны. Спутники НГСО-группировок, пролетая в районе экватора, могут создавать помехи для ГСО-аппаратов, которые имеют приоритет.

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник подчеркивает, что без согласованного использования этих частот и технической реализации мер по предотвращению помех, развитие высокоскоростного спутникового интернета в России невозможно. Аналогичные решения, такие как отключение транспондеров в зонах риска, применяют мировые операторы Starlink и OneWeb.

Проект совместного использования частот будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами на ближайшем заседании ГКРЧ. Первые аппараты «Экспресс-РВ» и коммерческие спутники «Бюро 1440» планируется запустить в 2026 году, а коммерческие услуги обе системы должны начать предоставлять в 2027 году.