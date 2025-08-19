На Земле ожидается усиление магнитных бурь

Ученые прогнозируют усиление солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь в течение ближайших суток.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

"Наблюдения пока отстают от прогноза, и ожидавшихся к утру значений скорости 800-900 км/с пока нет", - отметили в лаборатории.

По данным специалистов, индекс геомагнитной активности на данный момент остается в спокойной зоне. Однако в течение дня он, по прогнозу, перейдет в "желтую" и "красную" зоны. Ожидается, что скорость солнечного ветра достигнет "оранжевого" уровня, а геомагнитные возмущения продлятся 1-2 суток.

Кроме того, на Солнце фиксируется некоторое оживление вспышечной активности, однако выраженных трендов пока не наблюдается, и влияния на Землю эти процессы не оказывают.