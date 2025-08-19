Google построит атомную станцию в Теннесси

Google назвала площадку для строительства своего первого объекта атомной генерации, предназначенного для снабжения электроэнергией дата-центров. На территории города Оук-Ридж в штате Теннесси планируется запуск маломодульного реактора Hermes 2, разработанного стартапом Kairos Power.

Установка станет частью долгосрочного соглашения с компанией Tennessee Valley Authority (TVA) и будет обеспечивать Google 50 МВт мощности после запуска в 2030 году. Проект относится к первой фазе более крупного соглашения между Google и Kairos Power, предполагающего строительство нескольких маломодульных реакторов суммарной мощностью до 500 мегаватт.

Полученная энергия будет использоваться для работы дата-центров Google, расположенных в округах Монгомери в Теннесси и Джэксон в штате Алабама. Первая очередь проекта — Hermes 2 — выступит пилотной площадкой, а последующее расширение до полной мощности планируется завершить к 2035 году.

Соглашение между Google и Kairos Power стало первым корпоративным контрактом по закупке электроэнергии от маломодульных ядерных реакторов. Это решение должно сократить зависимость дата-центров от традиционных источников энергии и повысить устойчивость энергоснабжения на фоне растущей нагрузки.