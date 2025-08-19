Межзвездный пришелец, летящий к Земле, демонстрирует новые аномалии

Астрономы обнаружили, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит большое количество воды и испаряет ее в ультрафиолетовом диапазоне. Однако это не объясняет его активности, так как он находится далеко от Солнца, заявил гарвардский астроном Ави Леб, передает kp.ru.

Специалист считает объект искусственным объектом, возможно, разведывательным кораблем, который проверяет интеллект землян. Он предлагает отправить радиосигнал с приветствием.

Когда заработает телескоп им. Веры Рубин, ученые смогут проводить статистический анализ межзвездных объектов, отметил руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Леб утверждает, что научное сообщество часто упускает из виду новые данные, как это было с метеоритами. Он считает, что инопланетяне посылают нам сигналы, но мы их не распознаем. В метеорите, упавшем в 1724 году, обнаружен минерал с уникальными свойствами, который может быть полезен для промышленности, отметил ученый.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что пролет астероидов рядом с Землей происходит постоянно и сам по себе не представляет опасности.