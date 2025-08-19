Межзвездный пришелец, летящий к Земле, демонстрирует новые аномалии

Лера Букина

Астрономы обнаружили, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит большое количество воды и испаряет ее в ультрафиолетовом диапазоне. Однако это не объясняет его активности, так как он находится далеко от Солнца, заявил гарвардский астроном Ави Леб, передает kp.ru.

© Global Look Press

Специалист считает объект искусственным объектом, возможно, разведывательным кораблем, который проверяет интеллект землян. Он предлагает отправить радиосигнал с приветствием.

Когда заработает телескоп им. Веры Рубин, ученые смогут проводить статистический анализ межзвездных объектов, отметил руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Леб утверждает, что научное сообщество часто упускает из виду новые данные, как это было с метеоритами. Он считает, что инопланетяне посылают нам сигналы, но мы их не распознаем. В метеорите, упавшем в 1724 году, обнаружен минерал с уникальными свойствами, который может быть полезен для промышленности, отметил ученый.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что пролет астероидов рядом с Землей происходит постоянно и сам по себе не представляет опасности.