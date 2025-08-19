Число зарегистрированных в MAX пользователей достигло 18 млн

В российском мессенджере MAX к текущему моменту зарегистрировались 18 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Из заявления следует, что наибольший интерес к новой платформе проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. То же касается людей из Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

«С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что средняя продолжительность двустороннего голосового вызова составляет восемь минут, а группового — почти 47,5 минуты. При этом количество созданных пользователями групповых чатов превысило 700 тыс.

Как говорится в сообщении, с 14 июля в MAX начали тестировать каналы. Сейчас в процессе участвуют более 300 авторов, включая известных артистов и СМИ.

«Суммарное количество подписчиков составляет более 2 млн пользователей», — отмечается в заявлении.

15 августа журналисты РИА Новости сообщили, что мессенджер MAX поднялся на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов Google Play и App Store. Рейтинг этого приложения в первом магазине достиг 4,6. Во втором магазине данный показатель составил 4,4.