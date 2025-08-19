Sony разработала продвинутую камеру для нового флагмана Samsung

Компания Sony готовит к выпуску новый 200-мегапиксельный сенсор камеры, который может появиться во флагманских смартфонах Samsung и Oppo. Новый датчик, по слухам, обещает новый уровень детализации и качества снимков. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Sony разрабатывает крупноформатный датчик изображения с разрешением 200 МП. Предполагается, что он дебютирует в смартфонах нового поколения, таких как Samsung Galaxy S26 Ultra. Ранее ходили слухи о том, что Galaxy S26 Ultra получит новый сенсор Samsung ISOCELL HP2+, однако последние утечки указывают на использование разработки Sony. Ожидается, что этот флагманский телефон получит крупный сенсор размером 1/1.1 дюйма и большую диафрагму f/1.4, что значительно улучшит качество съемки в условиях слабого освещения.

Компания Oppo также называется одним из первых получателей нового сенсора Sony. Если Find X8 Ultra оснащался 50-мегапиксельной дюймовой камерой, то Find X9 Ultra может поднять планку на новый уровень.

Стоит отметить, что вся эта информация пока остается на уровне предположений и слухов. Официальные подтверждения от Samsung, Oppo или Sony ожидаются в будущем.