Все новые iPhone начнут производить в Индии

Корпорация Apple будет производить все четыре модели новых смартфонов в Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства выяснили, что американский IT-гигант успешно перенес производство из Китая в США. Так, источники рассказали, что все четыре новые модели бренда будут производиться на заводах в Индии. Ожидается, что в сентябре Apple представит iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max.

Специалисты Bloomberg отметили, что это первый случай, когда все новые смартфоны Apple будут производиться за пределами Китая. При этом в Китае до сих пор будут выпускать большую часть гаджетов Apple. Главной причиной ускоренного переноса производства в Индию журналисты назвали высокие пошлины на экспорт продукции из Китая в США.

В материале агентства говорится, что в 2021 году 99 процентов всех iPhone производились в Китае. К концу 2024 года этот показатель снизился до 81 процента. Теперь ожидается, что к 2027 году 50 процентов всех смартфонов Apple будут собирать на китайских заводах. Также стало известно, что в июля Индия обогнала Китай по объемам экспорта смартфонов Apple в США.

В начале августа стало известно, что Apple может поднять цены на iPhone из-за высоких импортных пошлин и испорченных отношений между США и Индией. Это может произойти в том числе из-за реакции США на закупку Индией российской нефти.